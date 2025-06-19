"Интервидение" все ближе: Настя Кравченко скоро представит песню для конкурса

Уже 6 заявленных участников готовятся к релизам песен, что прозвучат на "Интервидении". Подготовка к масштабному форуму в разгаре, до встречи в Москве осталось 2 месяца.

Своих представителей определили Россия, Сербия, Куба, Катар, Кыргызстан и Венесуэла. Конкуренцию заслуженному артисту России Шаману составит один из узнаваемых певцов Венесуэлы Омар Аседо - артист-миллионник на YouTube. В Сети обсуждают и вокальные способности исполнительницы из Катара Даны Аль-Мир. Всего же меломаны услышат голоса из 20 стран.

Тем временем у мирового шоу с историей появляются фанстранички. Пользователи начинают фантазировать на тему рейтингов, по прогнозам, Беларусь находится в фаворитах. Тем временем белорусский представитель Настя Кравченко каждый день трудится с командой Белтелерадиокомпании над припевами, а между репетициями делится наблюдениями и знаниями со сверстниками.

Пока она дарит поклонникам "Ромашки", белорусы отвечают взаимным интересом и ожидают премьеру, которую подхватит вся страна.

"Точной даты выхода пока что нет. Дорабатываются детали, где-то куплеты переделываются. Хочется, чтобы все было в лучшем виде. Каждый день я работаю с педагогом по 2 часа, иногда по 3. Голос устает, но все-таки хочется максимального результата добиться", - рассказала Настя Кравченко.

Также она поделилась тем, что ей удалось найти время и защитить диплом. Теперь она квалифицированный специалист с высшим образованием.

"С огромным трепетом я смотрю на каждого нового подписчика. Так приятно, что во всей этой истории со мной не только моя команда. Огромное количество людей поддерживает не только в родной стране, а еще и за пределами. Это особенная ответственность и важная миссия", - отметила белоруска.

Напомним, международный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве на Live Арене. Белтелерадиокомпания покажет финал в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".