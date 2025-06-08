Исаакян рассказал, почему стоит посетить премьеру "Орлеанской девы" в Большом театре Беларуси

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Спустя 23 года после предыдущей работы в Минске, народный артист России, режиссер Георгий Исаакян возвращается с новым проектом, чтобы вновь удивить публику редким произведением классического репертуара.

Постановка "Орлеанской девы" Чайковского в Минске - это событие для ценителей оперного искусства. В "Актуальном интервью" режиссер рассказал об уникальности произведения, сложности исполнения и важности живого диалога с современным зрителем.

"Чайковский - это один из главных оперных композиторов. Если задать себе вопрос, кто символизирует оперу, то это Пуччини, Верди, Чайковский, Мусоргский, Моцарт. Чайковский в каком-то смысле определяет собой то, чем является русская классическая опера", - сказал Георгий Исаакян.

Режиссер назвал Большой театр оперы и балета Беларуси одним из лучших на континенте и отметил, что приятно быть приглашенным в это место. Оперу "Орлеанская дева" он назвал редкой и сложной для исполнения. "Найти достойную исполнительницу для партии Жанны Д’Арк - большая удача для театра. Это невероятной красоты музыка, которую редко кто может исполнить на достойном уровне. Две театральные профессии на пределе человеческих возможностей - балетные артисты и оперные певцы. Даже мы не всегда осознаем, какие перегрузки они испытывают", - заявил Георгий Исаакян.

"Театр - это очень нежная, ювелирная работа. Ее невозможно делать в рукавицах сварщика. Из нелюбви никогда не возникает любовь. Театр - это про любовь. Если в зале не возникает восторга, восхищения, умиления, мы напрасно трудились", - таким мнением поделился народный артист.