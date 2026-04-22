Исполнилось 140 лет со дня рождения Змитрока Бядули
23 апреля автору "Полесских былей" исполнилось бы 140 лет. Белорусский классик Змитрок Бядуля, он же Самуил Плавник, родился в 1886 году в деревне Посадец Логойского района Минской области.
К ранней лирике писателя относится его первый сборник зарисовок "Образки". А настоящей классикой в истории белорусской литературы стали рассказы мастера "Пять ложек затирки", "Молодые дровосеки", "Летописцы", "На Рождество к сыну". Издавались целые сборники рассказов автора, Змитрок Бядуля писал поэмы и повести.
Свое литераторство мастер вписал и в театральную летопись. Плавник стал одним из первых театральных критиков в Беларуси. А в 1939 году на подмостках Большого театра появился первый белорусский балет "Соловей", поставленный по одноименной повести Бядули.
Белорусский классик умер во время Великой Отечественной в вынужденной эвакуации в 1941 году около города Уральска в Казахстане, где и был похоронен на городском кладбище. После войны родные 6 раз пытались вернуть останки писателя на родину. Но только в феврале 2020 года самолет с прахом приземлился в белорусской столице. Змитрока Бядулю торжественно перезахоронили на Восточном кладбище Минска.