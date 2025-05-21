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История длиной в 80 лет: как возник ансамбль танца "Крыжачок"
Сегодня заслуженный любительский коллектив ансамбль танца "Крыжачок" БГУ является брендом Республики Беларусь. За 80 лет своей истории коллектив объехал весь мир и всегда был на виду, в том числе на главных сценах и в гуще главных событий страны. Но главное, чем в любые поколения выделялся "Крыжачок", - это людьми.
"Это моя душа, часть моей жизни. Я даже выбираю танцы в ущерб, например, семье. Я не поеду лишний раз домой, а схожу на репетицию. Сейчас я работаю экономистом в банке, но больше всего я люблю, как ни странно, рисовать презентации", - поделилась эмоциями солистка ансамбля танца "Крыжачок" Александра Павленко.
Юлиана Вербенец, солистка ансамбля танца "Крыжачок":
"Крыжачок" - моя семья, с которой готова идти в огонь и в воду. В этом коллективе я нашла друзей и даже больше, чем друзей".
Минск освободили 3 июля 1944 года, а Великая Победа состоялась в мае 1945-го - именно тогда судьбой было суждено, чтобы в Минске в главном университете республики был создан ансамбль "Крыжачок".
В 2025 году, в год Великой Победы, 80 лет исполнилось и коллективу. А вообще, ансамбль Белгосуниверситета можно смело назвать сборной Республики Беларусь. В коллективе есть люди из Слуцка, Минска, Новополоцка, Бреста, Витебска и многих других городов.
"Почему коллектив столько времени существует? Возможно, радость и искра от Победы объединила людей и продолжает держать всех вместе", - предположил солист ансамбля танца "Крыжачок" Василий Радюк.
"Крыжачок" очень скоро стал художественной визитной карточкой университета, а в 1969-м получил звание народного. За качество исполнения и значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры ансамбль с 2011 года носит высочайшее звание заслуженного. А это уже случилось под руководством заслуженного деятеля искусств Беларуси Игоря Музалевского, который руководит коллективом уже 18 лет.
В 2021 году ансамбль получил специальную премию Президента Республики Беларусь за значительный вклад в сохранение традиций хореографического искусства и активное участие в общественно-культурной жизни страны.
Ансамблю уже аплодировали зрители Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Италии, Португалии, Польши, Бельгии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Черногории, Северного Кипра, Израиля, Турции, Анголы, Новой Зеландии, ЮАР, Австралии, ОАЭ.
И каждый год этот список пополняется все новыми направлениями.
Национальная основа - быть в своей стране, а жить и заниматься любимым делом - счастье. Из года в год артисты ансамбля осознают ценность момента и отдают себя как на репетициях, так и на больших и маленьких сценах.
Заслуженному любительскому коллективу ансамбля танца "Крыжачок" исполнилось 80 лет. Почему "Крыжачок" - это история о страсти, единении и любви к белорусской культуре, смотрите в специальном репортаже.