История длиной в 80 лет: как возник ансамбль танца "Крыжачок"

Фото: БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/874c282b-9587-4363-bf28-9f9c5850716b/conversions/a5a66b1f-f531-4bd5-aa74-5693c21b28d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/874c282b-9587-4363-bf28-9f9c5850716b/conversions/a5a66b1f-f531-4bd5-aa74-5693c21b28d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/874c282b-9587-4363-bf28-9f9c5850716b/conversions/a5a66b1f-f531-4bd5-aa74-5693c21b28d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/874c282b-9587-4363-bf28-9f9c5850716b/conversions/a5a66b1f-f531-4bd5-aa74-5693c21b28d6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БГУ

Сегодня заслуженный любительский коллектив ансамбль танца "Крыжачок" БГУ является брендом Республики Беларусь. За 80 лет своей истории коллектив объехал весь мир и всегда был на виду, в том числе на главных сценах и в гуще главных событий страны. Но главное, чем в любые поколения выделялся "Крыжачок", - это людьми.

"Это моя душа, часть моей жизни. Я даже выбираю танцы в ущерб, например, семье. Я не поеду лишний раз домой, а схожу на репетицию. Сейчас я работаю экономистом в банке, но больше всего я люблю, как ни странно, рисовать презентации", - поделилась эмоциями солистка ансамбля танца "Крыжачок" Александра Павленко.

Александра Павленко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8656e702-039f-4ac2-a8b1-6799c9b909db/conversions/f18e7197-fefd-4a59-8b81-463dd06bdc58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8656e702-039f-4ac2-a8b1-6799c9b909db/conversions/f18e7197-fefd-4a59-8b81-463dd06bdc58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8656e702-039f-4ac2-a8b1-6799c9b909db/conversions/f18e7197-fefd-4a59-8b81-463dd06bdc58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8656e702-039f-4ac2-a8b1-6799c9b909db/conversions/f18e7197-fefd-4a59-8b81-463dd06bdc58-xl-___webp_1920.webp 1920w Александра Павленко

Юлиана Вербенец, солистка ансамбля танца "Крыжачок":

"Крыжачок" - моя семья, с которой готова идти в огонь и в воду. В этом коллективе я нашла друзей и даже больше, чем друзей".

Минск освободили 3 июля 1944 года, а Великая Победа состоялась в мае 1945-го - именно тогда судьбой было суждено, чтобы в Минске в главном университете республики был создан ансамбль "Крыжачок".

В 2025 году, в год Великой Победы, 80 лет исполнилось и коллективу. А вообще, ансамбль Белгосуниверситета можно смело назвать сборной Республики Беларусь. В коллективе есть люди из Слуцка, Минска, Новополоцка, Бреста, Витебска и многих других городов.

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"Почему коллектив столько времени существует? Возможно, радость и искра от Победы объединила людей и продолжает держать всех вместе", - предположил солист ансамбля танца "Крыжачок" Василий Радюк.

Первоначально в состав коллектива входили студенты и сотрудники только БГУ. Со временем представительство расширилось, и участниками стали люди и из других минских вузов. Первым руководителем труппы стала артистка ансамбля белорусской народной песни и танца Белгосфилармонии Лариса Алекситович. 1970-е годы - это расцвет белорусской культуры и белорусского народного танца. В эти годы был создан профессиональный коллектив "Хорошки", а "Крыжачок" уже путешествовал по всему миру. Тогда его возглавлял Николай Викентьевич Лапша. То время называют "золотым" в истории коллектива.

"Крыжачок" очень скоро стал художественной визитной карточкой университета, а в 1969-м получил звание народного. За качество исполнения и значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры ансамбль с 2011 года носит высочайшее звание заслуженного. А это уже случилось под руководством заслуженного деятеля искусств Беларуси Игоря Музалевского, который руководит коллективом уже 18 лет.

В 2021 году ансамбль получил специальную премию Президента Республики Беларусь за значительный вклад в сохранение традиций хореографического искусства и активное участие в общественно-культурной жизни страны.

Ансамблю уже аплодировали зрители Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Италии, Португалии, Польши, Бельгии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Черногории, Северного Кипра, Израиля, Турции, Анголы, Новой Зеландии, ЮАР, Австралии, ОАЭ.

И каждый год этот список пополняется все новыми направлениями.

Национальная основа - быть в своей стране, а жить и заниматься любимым делом - счастье. Из года в год артисты ансамбля осознают ценность момента и отдают себя как на репетициях, так и на больших и маленьких сценах.