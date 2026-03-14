Итальянский певец Риккардо Форези посвятил песню белорусским женщинам и спел на белорусском

Ему кричат браво по всему миру. Но милее белорусское "дзякуй". Итальянский певец Риккардо Форези посвятил песню белорусским женщинам и сделал это на их роднай мове. Получился уникальный музыкальный сплав темперамента и нежности.

Сменил привычное Amore на белорусское "Каханне". Он мог бы посвятить белорускам песню на итальянском, но поступил как настоящий джентльмен и спел на белорусском. Чтобы прямо в сердце, хоть и говорит, что не мастак.

Риккардо Форези, певец, музыкант (Италия):

"Раз уж песня посвящается белорусским женщинам, значит, она обязательно должна быть на белорусском. Но я не знал конкретно, с чем столкнусь, потому что было очень сложно. Мы начали с того, что я написал музыку, а затем мы обратились к профессионалам, чтобы они вдохнули в ноты смысл. Так появился текст. А дальше его нужно было выучить. Это самое сложное. Много занятий по речи, потому что произношение очень важно".

Мелодия пришла сама. Сразу после визита в Беларусь. Имя Риккардо Форези теперь не редкость на белорусских афишах. Но хитам Адриано Челентано и Тото Кутуньо в его репертуаре пришлось потесниться. Самое сложно было освоить "дзеканне" и "цеканне".

Риккардо Форези:

"Цябе" - оно сложно произносится. В итальянском нет такого смягчения, и слова как бы выбиваются из метрики песни. Я ходил и повторял: цябе, цябе, цябе. Это большая работа".

Итальянец исполнил "Беловежскую пущу"

Он 7 лет жил в Нью-Йорке, работал с лучшими музыкантами со всего мира. А потом выбрал восточный вектор. В Беларусь Риккардо Форези впервые приехал три года назад по культурному обмену. Мост дружбы проложили у Минской ратуши - на уличной сцене, которая всегда собирает друзей. Вот тут-то он себя и проявил и довел всех до мурашек.

Итальянец исполнил "Беловежскую пущу"

Есть запрос на ностальгию

Сердца белорусских женщин у него давно под прицелом - стреляет ностальгией: хитами из 80-х, когда итальянская эстрада была в своей прайм-эре. Ход продуманный. Сегодня публика все больше хочет послушать классику.

Руслан Кулаковский, концертный продюсер Риккардо Форези:

"Мировые итальянские хиты очень востребованы на территории и России, и Казахстана. Традиционные либо оригинальные исполнители... Многие ушли, многих нет, многие уже не способны исполнять эти хиты. Это возможность дать второй шанс этим хитам звучать и вызвать какие-то эмоции".

