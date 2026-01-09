3.68 BYN
Итоги "Фактор.by": подопечная Стаса Ярушина покинула проект
Автор:Редакция news.by
Наставник "Фактор.by" Стас Ярушин первым остался без участников на юбилейном шоу талантов. Проект покинула последняя его подопечная - 18-летняя Мария Назарова.
В номинации "на вылет" уроженка Пинска боролась с участником команды Владимира Громова Шамхалом Хачатуряном. Четверка судей оставила решение за телезрителями.
Трогательный выпуск посвятили самому дорогому, что есть у финалистов, - их родным людям. Именно родители выбирали песни для своих звезд экрана, эпизод можно посмотреть на видеоресурсах.
До суперфинала остался один эфир. Трех претендентов на победу зрители определят через хиты "легенд и кумиров". Имя триумфатора пятого сезона "Фактор.by" страна узнает 23 января.