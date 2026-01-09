Итоги "Фактор.by": подопечная Стаса Ярушина покинула проект

Наставник "Фактор.by" Стас Ярушин первым остался без участников на юбилейном шоу талантов. Проект покинула последняя его подопечная - 18-летняя Мария Назарова.

В номинации "на вылет" уроженка Пинска боролась с участником команды Владимира Громова Шамхалом Хачатуряном. Четверка судей оставила решение за телезрителями.

Трогательный выпуск посвятили самому дорогому, что есть у финалистов, - их родным людям. Именно родители выбирали песни для своих звезд экрана, эпизод можно посмотреть на видеоресурсах.