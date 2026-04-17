Итоги второго прямого эфира "Фактор. BY. Дети" - кто покинул проект
Автор:Редакция news.by
Шоу "Фактор. BY. Дети" продолжается. 17 апреля прошел второй прямой эфир, где бороться за зрительскую любовь вышли 14 маленьких финалистов.
Недостаточное количество зрительских голосов получили Анита Петросян из команды Зары, Карина Артюхова, обладательница "золотой кнопки" Алексея Воробьева, и Ария Гермез, которую выбрал Энкей.
Юные вокалисты попали в номинацию. Решение о том, кто покинет проект, пришлось принимать Насте Кравченко, но она не стала никого отправлять домой, поэтому судьбу участников определили итоги зрительского голосования. С проектом попрощались Анита Петросян и Ария Гермез.
Отметим, что за шоу следили более 730 тыс. телезрителей.