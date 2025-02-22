Иваново приняло статус культурной столицы Беларуси-2025. Чем удивит?

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Около 150 мероприятий разного масштаба планируют провести в Иваново Брестской области как в культурной столице Беларуси 2025 года. Об этом сообщила журналистам начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик, пишет БЕЛТА.

Город Иваново 22 февраля официально вступил в права культурной столицы нынешнего года. "Впереди нас ожидают фестиваль "Мотальскія прысмакі", фестиваль джазовой музыки, вечера органной музыки и ряд других мероприятий, которые на достойном уровне пройдут в Ивановском районе. Каждый год насыщенный, но в 2025-м мы поставили перед собой амбициозные задачи. Думаю, они выполнимы, потому что у нас работают достойные коллективы, команда работников культуры", - отметила Валентина Бородинчик.

Помимо традиционных мероприятий, в программу включат и много новых проектов. В частности, фольклорный фестиваль "Мотальскія прысмакі" является культурным и гастрономическим брендом Ивановского района. "Это наш бренд, которым мы гордимся, он на слуху. Даже в год, когда фестиваль не проводится (по положению, он раз в два года проходит), люди звонят, туристические фирмы хотят приехать. Они знают, что программа всегда содержит очень много творческих изюминок. Мы приглашаем коллективы из разных стран, диаспоры участвуют, представляют свои культуру, быт, традиции. С каждым годом расширяем формат. Конечно, стараемся делать локации, которые будут абсолютно новые и будут раскрывать содержание этого уникального творческого проекта", - подчеркнула начальник отдела культуры.