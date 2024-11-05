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К 25-летию Союзного государства Мариинка везет в Минск оперу "Хованщина"
Мариинка впервые едет в Минск с полноформатным спектаклем.
Уже в воскресенье, 8 декабря, на сцене белорусского Большого театра развернется "стрелецкий бунт 1682 года".
"Хованщина" - историческая опера. Эксклюзивный показ в честь 25-летия Союзного государства. Благодаря Постоянному комитету приезд труппы и стал возможным. "Народная исповедь" станет кульминацией торжественного вечера в Большом.
"Хованщина" Мусоргского - в ряду "платины" русских сочинений.
Фото mariinsky.ru
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