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К 25-летию Союзного государства Мариинка везет в Минск оперу "Хованщина"

Мариинка впервые едет в Минск с полноформатным спектаклем.

Уже в воскресенье, 8 декабря, на сцене белорусского Большого театра развернется "стрелецкий бунт 1682 года".

"Хованщина" - историческая опера. Эксклюзивный показ в честь 25-летия Союзного государства. Благодаря Постоянному комитету приезд труппы и стал возможным. "Народная исповедь" станет кульминацией торжественного вечера в Большом.

"Хованщина" Мусоргского - в ряду "платины" русских сочинений.

Фото mariinsky.ru

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