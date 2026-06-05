"Качество есть качество": как стаканы для чая из Березовки покорили Азербайджан

За 15 лет Фестиваль национальных культур в Гродно вырос в 4 раза: если в 1996 году он собрал представителей 11 объединений, то сегодня объединяет 42 этноса. В 2026 году дебютируют удмурты, гагаузы, турки и чехи. О том, как в Беларуси сохраняют традиции дружбы и самоидентичности, рассказал председатель азербайджанской общины Гродненской области Эльхан Бейларов.

Он поделился личной историей, объяснив, почему считает себя частью белорусского народа. Эльхан приехал служить в Бобруйск, позже нашел жену в Слониме, а две его дочери родились уже в Гродно.

"Долгие годы проживая на территории Беларуси, лично я, как азербайджанец, считаю себя азербайджанским белорусом. Эту фразу когда-то произнес наш любимый Президент Александр Лукашенко, когда в первый раз Президент Азербайджана Ильхам Алиев с официальным визитом приезжал в Беларусь. И Лукашенко, указав на всех нас, сказал: "Ильхам Гейдарович, это мои белорусские азербайджанцы". Эта фраза действительно имеет огромную хорошую историю", - подчеркнул Эльхан Бейларов.

Он добавил, что решение остаться в Беларуси формировалось внутри него годами, а сам он постепенно "врастал" в страну.

О гостеприимстве и сходстве народов

Что же объединяет белорусов и азербайджанцев? Ответ у председателя азербайджанской общины однозначный: ничего кардинально разного он не заметил.

"Белорусы очень гостеприимные. Были случаи, что люди, приезжая отдыхать в Беларусь, теряли дорогие вещи, и потом через пару дней эти вещи возвращались хозяину обратно. Гости удивлялись: неужели такое присутствует в Беларуси?" - поделился он.

Отдельно было отмечено, что Конституция Беларуси закрепляет за каждым право сохранять свою самоидентичность, уважение к родному языку и традициям.

Что касается сохранения именно азербайджанских устоев, собеседник выделил главное: уважение к старшему, мужу, отцу и родителям.

"Еще в 2011 году по инициативе двух президентов - Александра Лукашенко и Ильхама Алиева - было подписано соглашение и открыт Центр азербайджанского языка и культуры в Беларуси и аналогичный белорусский центр в Азербайджане. Недавно мы отметили 15-летний юбилей этого центра", - рассказал Эльхан Бейларов.

Каждую среду в центре проводятся "азербайджанские дни": знакомство с культурой, обычаями, кухней. Студенты педуниверситета имени Максима Танка и других вузов приходят в фуд-зоны, особенно активное участие принимают девушки.

Примечательной деталью беседы стал рассказ об армуды - знаменитых стаканах для чая. Оказывается, они изготавливаются в Березовке, и это основной поставщик для Азербайджана.

"Долгие годы этот стакан производится здесь, в Беларуси. Основной заказчик - Республика Азербайджан, город Баку. То, что производится в Беларуси, востребовано в других странах. Все понимают: качество есть качество", - отметил Эльхан Бейларов.

Память о войне: книга "Наследники Великой Победы"

Особое внимание уделили приближающейся дате - 85-летию начала Великой Отечественной войны. Белорусы и азербайджанцы вместе сражались плечом к плечу, и эта работа по сохранению памяти не прекращается.

Председатель азербайджанской общины сообщил, что еще в 2022 году они начали собирать информацию о тех, кто воевал и погиб на белорусской земле. Результатом стала книга "Наследники Великой Победы".

Каждый год активисты общины едут в город Вилейку к памятнику Ази Асланову - герою не только Азербайджана, но и белорусского народа. 2 июля 1944 года 35-я гвардейская танковая дивизия под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова освободила этот город.