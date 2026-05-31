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В прошлом символ независимости Полоцкого княжества, а уже сегодня уникальная сохранившаяся история. Софийский собор в Полоцке - самое древнее каменное здание в Беларуси. Пережив множество войн, этот древний собор не просто не исчез с карты культурного наследия нашей страны. За столетия существования, как бы было не просто, фундамент этого сокровища только укреплялся не без помощи и внимания государства. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Словно белый корабль над неспешными водами Западной Двины плывет храм, освященный в честь Премудрости Божией. Первая каменная постройка на территории современной Беларуси и одна из четырех Софий в мире.

"В XI веке, когда возводился собор, все-таки София отличалась от других христианских храмов тем, что здесь, помимо церковной службы, князь принимал послов, заключал договоры, объявлял войну или подписывал мир, то есть Софийский собор был еще и административным зданием. Также в Софийском соборе хранилась библиотека рукописных книг, которая, к сожалению, была разграблена во время Ливонской войны. Возможно, велась Полоцкая летопись, то есть собор был культурным учреждением. Ну и отсюда начинала свой подвижнический путь преподобная Евфросиния Полоцкая. Приняв постриг, она поселилась в келье собора, начала переписывать книги", - рассказала заведующий Музеем истории архитектуры Софийского собора Ольга Шульченко.

Как Софийский собор в Полоцке стал символом независимости, культуры и веры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9cbf7e9-8135-4fe8-93c3-3520430479bb/conversions/e3169415-e826-42cc-be91-0e9d35b0544e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9cbf7e9-8135-4fe8-93c3-3520430479bb/conversions/e3169415-e826-42cc-be91-0e9d35b0544e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9cbf7e9-8135-4fe8-93c3-3520430479bb/conversions/e3169415-e826-42cc-be91-0e9d35b0544e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9cbf7e9-8135-4fe8-93c3-3520430479bb/conversions/e3169415-e826-42cc-be91-0e9d35b0544e-xl-___webp_1920.webp 1920w

На судьбу памятника архитектуры XI-XVIII веков выпало немало испытаний и перемен. Он не единожды страдал от войн и пожаров, а после взрыва 1710 года, словно феникс, Софийский собор возродился из пепла. Уже в стиле виленского барокко. В советское время одна из главных церквей древнего Полоцка была закрыта, и, несмотря на все перипетии, он сохранил в себе исторические корни. Алтарь, фрагменты апсиды, элементы старинных фресок - дверь в прошлое, которому сегодня может прикоснуться каждый.

Уникальность Полоцкой Софии не только в ее исторической преемственности и особой архитектурной эволюции. 43 года назад, в 1983 году, в соборе появился концертный зал на 304 места камерной музыки, а чуть позже - органной. В Беларуси аналогов органу в Софийском соборе нет.

"Орган изготовлен специально для этого концертного зала чешской фирмы Rieger-Kloss. Это уникальный зал, здесь прекрасная акустика, полет звука, реверберация 4,5 секунды. Здесь очень приятно исполнять и слушать музыку", - поделилась директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Марина Чернышова.

Как Софийский собор в Полоцке стал символом независимости, культуры и веры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9273e7-f545-4464-8149-e2739f4f0d1c/conversions/a58a4572-dd0d-413b-b924-97d6ae6fc968-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9273e7-f545-4464-8149-e2739f4f0d1c/conversions/a58a4572-dd0d-413b-b924-97d6ae6fc968-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9273e7-f545-4464-8149-e2739f4f0d1c/conversions/a58a4572-dd0d-413b-b924-97d6ae6fc968-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9273e7-f545-4464-8149-e2739f4f0d1c/conversions/a58a4572-dd0d-413b-b924-97d6ae6fc968-xl-___webp_1920.webp 1920w

Среди органов полоцкий считается средним по размеру. И, несмотря на это, инструмент впечатляет своей величиной. В нем 48 регистров и 3905 труб, деревянных и металлических. Выдающиеся музыканты из более чем 25 стран мира, от Ватикана до Японии, в разное время музицировали на нем. Но вот несменной органисткой Софийского собора почти 40 лет остается заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая.

"Слава нашего органа в том, что он действительно потрясающе озвучивает Софийский собор, и является душой нашего зала, потому что ни одно мероприятие, особенно последние годы, не обходится без того, чтобы попросили что-то сыграть на органе", - рассказала органистка, заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая.

Софийский собор - историко-культурная ценность Беларуси и бренд полоцкой земли, оттого внимание к его сохранению и популяризации со стороны государства и местных властей особенное.

Как Софийский собор в Полоцке стал символом независимости, культуры и веры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f61a1ca4-a259-4c52-912e-b3ab095a7e1c/conversions/a8cc994a-f2d5-4fec-84f2-5c4db5d55d9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f61a1ca4-a259-4c52-912e-b3ab095a7e1c/conversions/a8cc994a-f2d5-4fec-84f2-5c4db5d55d9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f61a1ca4-a259-4c52-912e-b3ab095a7e1c/conversions/a8cc994a-f2d5-4fec-84f2-5c4db5d55d9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f61a1ca4-a259-4c52-912e-b3ab095a7e1c/conversions/a8cc994a-f2d5-4fec-84f2-5c4db5d55d9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первая масштабная реставрация памятника архитектуры XI-XVIII веков началась в 1969 году. Тогда специалисты научно-реставрационных производственных мастерских Минкульта БССР решали задачу со звездочкой. Им предстояло показать две разные эпохи. Реставраторы работали над тем, чтобы придать собору облик и формы виленского барокко XVIII столетия. В то же время сохраняли кладку стен первоначальной постройки Софийки.

Последний же раз масштабные работы на фасадах древнего храма проводились в 2017 году в преддверии 500-летия белорусского книгопечатания. Строители восстановили почти 6,5 тыс. кв. м наружных стен, в том числе и верхние ярусы башен на высоте 51 м. Участие в эпохальной реставрации без малого 10 лет назад принимала и маляр-штукатур 16-го треста Новополоцка Наталья Прыгун. За плечами этого мастера 40 лет стажа, а в копилке немало социально значимых объектов Новополоцка и страны - от жилых домов до школ и поликлиник.

Работы на Софийском соборе Наталья вспоминает с особым теплом и ностальгией. И добавляет, объекты с приставкой "историко-культурная ценность" чувствительны не только к профессионализму команды, но и материалам.

В ближайшие три года жемчужину Полотчины также ожидает реставрация. Ремонтно-реставрационные работы на Софийском соборе включены в госпрограмму "Культурное пространство". На финансирование запланировано более 2 млн рублей. Сейчас время большой подготовительной работы, с июня по сентябрь предпроектная стадия.

Как Софийский собор в Полоцке стал символом независимости, культуры и веры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870f31e8-ad72-4618-bd08-d7ca985d18c4/conversions/f9583c71-d1b0-4453-b375-9dbbfe286d7a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870f31e8-ad72-4618-bd08-d7ca985d18c4/conversions/f9583c71-d1b0-4453-b375-9dbbfe286d7a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870f31e8-ad72-4618-bd08-d7ca985d18c4/conversions/f9583c71-d1b0-4453-b375-9dbbfe286d7a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870f31e8-ad72-4618-bd08-d7ca985d18c4/conversions/f9583c71-d1b0-4453-b375-9dbbfe286d7a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В текущем году в рамках научных исследований у нас планируются небольшие археологические раскопки площадью порядка 16 кв. м непосредственно у восточной стены Софийского собора. Планируются обмерные работы, физико-химические исследования строительных материалов, библиографические исследования. И планируется также еще обновление территории в рамках вечернего освещения. То есть мы планируем сделать подсветку, которая выгодно подчеркивала бы, презентовала Софийский собор", - отметила замдиректора по строительству и реставрации Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Татьяна Орлова.

Софийский собор - самый посещаемый музей в Полоцке. Сюда едут семьями и целыми экскурсионными группами. В разгар сезона за месяц здесь бывает до 14,5 тыс. человек.

"За 2025 год Софийский собор посетили более 120 тыс. человек. География большая. Безусловно, это вся Республика Беларусь, ближнее зарубежье. Из Российской Федерации самое большое количество туристов из Пскова и Смоленска, так как это близлежащие регионы. Иногда приезжают гости из стран Балтии", - рассказала заведующий экскурсионным отделом Музея истории архитектуры Софийского собора Татьяна Ларионова.

Храмовая архитектура Беларуси привлекает паломников и туристов с самых разных уголков мира, поэтому и развивать туристическую отрасль - один из семи ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. А развивать будем в том числе, исходя из запросов людей.

Как Софийский собор в Полоцке стал символом независимости, культуры и веры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dab3aeb-ae43-4dc8-8d3f-17abb6474dcf/conversions/af10052a-d906-46fa-a238-28c4fcb478c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dab3aeb-ae43-4dc8-8d3f-17abb6474dcf/conversions/af10052a-d906-46fa-a238-28c4fcb478c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dab3aeb-ae43-4dc8-8d3f-17abb6474dcf/conversions/af10052a-d906-46fa-a238-28c4fcb478c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dab3aeb-ae43-4dc8-8d3f-17abb6474dcf/conversions/af10052a-d906-46fa-a238-28c4fcb478c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В планах непосредственно по Софийскому собору организация экскурсий для инклюзивных групп. То есть сейчас у нас большое внимание уделяется в музеях безбарьерному пространству. У нас планируется проект работы на ясном языке. Ясный язык - облегченная формулировка для определенной категории людей, у которых усложненное восприятие", - поделилась Марина Чернышова.

Софийский собор сегодня включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. И несмотря на особый статус, эти стены продолжают жить в унисон уже современному ритму Беларуси.

Забота о белорусской культуре и ее будущем - одно из приоритетных направлений внутренней политики нашей страны. На протяжении независимости белорусского государства в культурной сфере делается многое, чтобы каждый мог прикоснуться к своим корням. С января 2026 года в Беларуси действует госпрограмма "Культурное пространство". В рамках одного из ключевых ее направлений - культурного наследия - на ближайшие пять лет в стране будет продолжена работа по сохранению историко-культурных ценностей республики. В государственный список таковых сегодня включено более 5,5 тыс. объектов.