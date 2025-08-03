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Картины создавались прямо на глазах, плюс бонус. В Галерее Щемелева прошел открытый мастер-класс
В Галерее Леонида Щемелева прошел открытый демонстрационный мастер-класс "Райский сад". Белорусские художники Валерий Толкачев и Таисия Плисковская создавали картину на глазах у зрителей. Бонусом для посетителей стала выставка "Весна Победы" из фондов Музея истории города Минска.
Акварель, вдохновение и настоящий райский сад распустился в Галерее Леонида Щемелева. На этот раз у посетителей есть не просто возможность лицезреть итог искусства, но и понаблюдать за созданием шедевра.
Один лист, два мастера и десятки глаз, следящих за каждым движением кисти.
В стенах галереи развернулся демокласс по акварели от белорусских художников. Аудитории показывали, как рождается акварельная композиция от первых капель воды до финального цветочного силуэта. Отсюда и название - "Райский сад".
За демонстрационным холстом - два виртуоза. Валерия Толкачева знают как мастера монументальной и станковой живописи. Его работы экспонировались в Нидерландах, Франции, Германии и других европейских странах. А Таисия Плисковская - мастер международного класса, входит в топ-100 акварелистов мира. Оба художника работают в художественном дуэте уже не впервые.
Таисия Плисковская, художница:
"Вообще акварель к нам в Беларусь пришла не так давно, где-то 4-5 лет назад. Это такая европейская больше практика, когда мастера пишут на зрителя, и не каждый акварельный мастер способен писать быстро. Специфика в том, что за час уже надо создать что-то".
Финальным аккордом встречи стал тот самый "Райский сад" - акварельная картина, созданная на глазах у публики всего за 60 минут.
Каждый мазок на таком демоклассе прорисовывает дорогу к искусству, и возможно для кого-то - к профессиональной деятельности.