Картины создавались прямо на глазах, плюс бонус. В Галерее Щемелева прошел открытый мастер-класс

В Галерее Леонида Щемелева прошел открытый демонстрационный мастер-класс "Райский сад". Белорусские художники Валерий Толкачев и Таисия Плисковская создавали картину на глазах у зрителей. Бонусом для посетителей стала выставка "Весна Победы" из фондов Музея истории города Минска.

Акварель, вдохновение и настоящий райский сад распустился в Галерее Леонида Щемелева. На этот раз у посетителей есть не просто возможность лицезреть итог искусства, но и понаблюдать за созданием шедевра.

Один лист, два мастера и десятки глаз, следящих за каждым движением кисти.

В стенах галереи развернулся демокласс по акварели от белорусских художников. Аудитории показывали, как рождается акварельная композиция от первых капель воды до финального цветочного силуэта. Отсюда и название - "Райский сад".

За демонстрационным холстом - два виртуоза. Валерия Толкачева знают как мастера монументальной и станковой живописи. Его работы экспонировались в Нидерландах, Франции, Германии и других европейских странах. А Таисия Плисковская - мастер международного класса, входит в топ-100 акварелистов мира. Оба художника работают в художественном дуэте уже не впервые.

Художница Таисия Плисковская - мастер международного класса, входит в топ-100 акварелистов мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d070feac-9165-4fe4-891c-907fd5986f92/conversions/213daa57-b58f-45f6-b79e-588b5f3618a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d070feac-9165-4fe4-891c-907fd5986f92/conversions/213daa57-b58f-45f6-b79e-588b5f3618a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d070feac-9165-4fe4-891c-907fd5986f92/conversions/213daa57-b58f-45f6-b79e-588b5f3618a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d070feac-9165-4fe4-891c-907fd5986f92/conversions/213daa57-b58f-45f6-b79e-588b5f3618a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Художница Таисия Плисковская - мастер международного класса, входит в топ-100 акварелистов мира

Таисия Плисковская, художница:

"Вообще акварель к нам в Беларусь пришла не так давно, где-то 4-5 лет назад. Это такая европейская больше практика, когда мастера пишут на зрителя, и не каждый акварельный мастер способен писать быстро. Специфика в том, что за час уже надо создать что-то".

Финальным аккордом встречи стал тот самый "Райский сад" - акварельная картина, созданная на глазах у публики всего за 60 минут.