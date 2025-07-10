Каждый день на "Славянском базаре" новые проекты и локации. Какой будет программа 11 июля

Фестивальный ветер встречает участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025". Сегодня узнаем, под какими номерами вокалисты выйдут на легендарную сцену "Славянского базара". Беларусь представляет Валерия Бернатович.



Эстафету конкурсанты приняли от участников Международного детского музыкального конкурса. Сегодня юные артисты вновь выйдут на сцену. Состоится церемония награждения и гала-концерт. Даст мастер-класс по вокалу и международное жюри.

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Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Могу сказать, что наши дети реально выросли. Потому что если раньше мы понимали, что это детский вокал, а это взрослый вокал, сейчас мы видим, особенно на репетициях в оркестровых классах, что некоторые дети дают фору взрослым, а взрослые начинают к ним подтягиваться".

Стартуют и Дни молодежи на "Славянском базаре". Начнется все с патриотического шествия по фестивальным улицам. День будет наполнен интерактивными проектами, встречами без галстука и музыкальными батлами. Творческие конкурсы ждут также народных умельцев в городе мастеров - одна из самых любимых локаций "Славянского базара" порадует и мастер-классами.

Красивым завершением фестивального дня станет гала-концерт "Это наша Победа". В Летнем амфитеатре выступят ведущие мастера искусств Беларуси и России.