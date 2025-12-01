Коллектив из Витебска стал победителем XXXVI Международного фестиваля современной хореографии

Главная интрига ХХХVI Международного фестиваля современной хореографии разрешилась. Обладателем первой премии стала театр-студия современной хореографии Центра культуры "Витебск".

Артисты на языке танца рассказали зрителю о культурном коде белорусов. Хореографическую легенду ставили самостоятельно, вдохновляясь фольклором предков. В финале за звание лучших боролись еще 11 коллективов со всей страны. Помимо "серебряных" и "бронзовых" трофеев, нескольких участников отметили специальными призами.

Ольга Пона, член Международного жюри Республиканского конкурса современной хореографии (Россия):

"Обращаю внимание на то, какой лексикой пользуется автор, как он создает ее, как он ее придумывает, чтобы проявиться именно через это. А вообще, это очень широкое понятие - "современный танец", как часть современного театра. Здесь художественные средства самые разные: и видео, и текст, и музыка, и танец в первую очередь. Это все воспринимается и оценивается в целом".

Ольга Пона, член Международного жюри Республиканского конкурса современной хореографии (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/962fed25-a115-4247-ae8a-8d6456a17f25/conversions/65e654b5-08c3-4eda-81b7-ac1d85015b75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/962fed25-a115-4247-ae8a-8d6456a17f25/conversions/65e654b5-08c3-4eda-81b7-ac1d85015b75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/962fed25-a115-4247-ae8a-8d6456a17f25/conversions/65e654b5-08c3-4eda-81b7-ac1d85015b75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/962fed25-a115-4247-ae8a-8d6456a17f25/conversions/65e654b5-08c3-4eda-81b7-ac1d85015b75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Диана Юрченко, руководитель Театра-студии современной хореографии Центра культуры "Витебск", лауреат премии IFMC-2025:

"Конечно, у нас была очень сильная конкурсная программа. Стоять на сцене рядом с такими ребятами очень интересно, и учиться у них, и смотреть, что они делают. В общем, у нас бесконечно талантливые люди в стране".

Диана Юрченко, руководитель Театра-студии современной хореографии Центра культуры "Витебск", лауреат премии IFMC-2025 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc203b3d-36a5-4a79-8d4a-c0725bc52d73/conversions/3826fb5a-59b6-49b3-b815-b8d1b65361c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc203b3d-36a5-4a79-8d4a-c0725bc52d73/conversions/3826fb5a-59b6-49b3-b815-b8d1b65361c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc203b3d-36a5-4a79-8d4a-c0725bc52d73/conversions/3826fb5a-59b6-49b3-b815-b8d1b65361c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc203b3d-36a5-4a79-8d4a-c0725bc52d73/conversions/3826fb5a-59b6-49b3-b815-b8d1b65361c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

IFMС - один из самых престижных фестивалей современной хореографии. Мастерство конкурсантов оценивает международное жюри и экспертный совет.