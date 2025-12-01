3.72 BYN
Коллектив из Витебска стал победителем XXXVI Международного фестиваля современной хореографии
Главная интрига ХХХVI Международного фестиваля современной хореографии разрешилась. Обладателем первой премии стала театр-студия современной хореографии Центра культуры "Витебск".
Артисты на языке танца рассказали зрителю о культурном коде белорусов. Хореографическую легенду ставили самостоятельно, вдохновляясь фольклором предков. В финале за звание лучших боролись еще 11 коллективов со всей страны. Помимо "серебряных" и "бронзовых" трофеев, нескольких участников отметили специальными призами.
Ольга Пона, член Международного жюри Республиканского конкурса современной хореографии (Россия):
"Обращаю внимание на то, какой лексикой пользуется автор, как он создает ее, как он ее придумывает, чтобы проявиться именно через это. А вообще, это очень широкое понятие - "современный танец", как часть современного театра. Здесь художественные средства самые разные: и видео, и текст, и музыка, и танец в первую очередь. Это все воспринимается и оценивается в целом".
Диана Юрченко, руководитель Театра-студии современной хореографии Центра культуры "Витебск", лауреат премии IFMC-2025:
"Конечно, у нас была очень сильная конкурсная программа. Стоять на сцене рядом с такими ребятами очень интересно, и учиться у них, и смотреть, что они делают. В общем, у нас бесконечно талантливые люди в стране".
IFMС - один из самых престижных фестивалей современной хореографии. Мастерство конкурсантов оценивает международное жюри и экспертный совет.
Творческие состязания в последний раз проходили в республиканском формате. Все последующие будут только международными, такое решение связано с растущим интересом к фестивалю среди зарубежных артистов.