КЗ "Витебск" на время превратился в площадку для танцевальных батлов

Концертный зал "Витебск" на время превратился в площадку для танцевальных батлов. В рамках культурного форума, объединившего гостей более чем из 70 стран, международный проект Dream Dance Fest проходит в 7-й раз.

А впереди ждет фестивальное многоголосье. Участники международного детского музыкального конкурса исполнят саундтрек из популярного мультфильма. Напомним, что Беларусь на нем представит воспитанница продюсерского центра "Спамаш" 13-летняя Амалия Сухан. Она выступит под № 11.