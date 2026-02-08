3.73 BYN
Крик души: полотна Савицкого напоминают потомкам о горьких и героических событиях ХХ века
Он больше чем художник - он летописец самых горьких и героических событий ХХ века. Сюжеты его картин - не выдумка, а часть его собственной жизни, трагедия и подвиг целого народа, который пережил Вторую мировую войну.
Не случайно именно работы Михаила Савицкого открыли цикл выставок "Наследие эпохи" в Третьяковской галерее в Москве. Какие картины известного художника впервые представил Национальный художественный музей Беларуси?
Приглушенный свет, стены цвета обожженной глины - зал выставки Михаила Савицкого в Новой Третьяковке - это полное эмоциональное погружение в его творчество. Именно белорус открывает большой выставочный цикл "Наследие эпохи", который объединяет известных художников бывших республик Советского Союза.
Иван Лыкошин, гендиректор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО":
"К сожалению, последние три десятка лет Москва не видела этих великих авторов. Вне всяких сомнений, Михаил Савицкий - это величайший художник СССР и Беларуси. Для нас очень важно показать Москве и России, что рядом с нами существует такой автор. Мне не хотелось бы говорить, что незаслуженно забытый, но мы давно о нем не вспоминали. Спасибо коллегам из белорусских музеев, которые пошли навстречу нашей инициативе, предоставили работы и дали шанс Москве вернуть впечатления от этого замечательного творчества".
Национальный художественный музей Беларуси предоставил Третьяковке 6 работ Савицкого. Три из них экспонируются впервые в Москве. Это "Кристина", "Вечер" и "41-й день Победы", где в характерном для художника стиле, открыто и без прикрас, показано, как непросто эта Победа далась. Ужасы и потери войны Михаил Савицкий видел собственными глазами. Поэтому каждая его работа о Второй мировой - это его личная трагедия и боль.
Михаил Савицкий принимал участие в обороне Севастополя, и после сдачи города попал в плен. Потом в концлагеря Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау. Его личный номер заключенного был 32815. Именно его он увековечил в своей знаменитой серии картин "Цифры на сердце".
Картина "Казнь" - это философское размышление художника о войне. На холсте не страх, а достоинство человека. Его способность к сопротивлению и внутреннему свету, даже перед лицом смерти.
Любовь Подлеснова, куратор выставки "Наследие эпохи. Михаил Савицкий":
"Каждый человек изображен у него в отдельном психологическом состоянии, каждый переживает этот миг по-своему. Многие исследователи его творчества, и в своих воспоминаниях он упоминает образ пожилого человека на картине, был ему навеян образом отца. И действительно, если сравнить, то можно найти похожие черты".
Но зритель увидит и другого Савицкого: влюбленного, в кругу семьи, полного надежд и воспоминаний о детстве. Где бабушка несет каравай свежего хлеба, розовощекая девушка собирает капусту, а крестьяне с первой росой выходят с песнями на сенокос.
Ирина Матяс, гендиректор Национального художественного музея Беларуси:
"Полотно "Песня с сенокоса" - это дипломная работа Савицкого, когда он закончил Московский художественный институт имени Сурикова. Она признана его преподавателями как одна из лучших работ. Картина больше с отсылкой о воспоминаниях о детстве, она светлая и добрая".
Образ женщины присутствует почти во всех работах Савицкого. Для него это бескорыстная любовь, внутренняя сила, а главное - надежда. Не случайно он возносит ее на пьедестал, практически иконизирует, как "Партизанскую Мадонну". Одна - образец соцреалистической живописи, вторая похожа на полотно великого Рафаэля. Одна хранится в Третьяковской галерее в Москве, другая - в Национальном художественном музее в Минске. Обе настолько уникальны, что на выставке можно увидеть только их цифровые аналоги. Но, возможно, скоро эти оба полотна воссоединятся в одной выставке.