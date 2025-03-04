Крутой и Мединский обсудили проекты Беларуси и России по сохранению исторической памяти

Совместные мероприятия Беларуси и России по празднованию 80-летия Победы обсудили 12 марта в Администрации Президента.



Дмитрий Крутой провел рабочую встречу с Владимиром Мединским, помощником Президента России и председателем Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Гость пришел не с пустыми руками, а с мини-версией памятника "Прощание славянки".



Символично - оригинал можно увидеть на Белорусском вокзале в Москве. Мелодия "Прощание славянки" была написана и стала знаменитой в годы Первой мировой, но под нее потом на фронт уходили и во Вторую мировую. На встрече обсудили перспективу военно-исторического туризма в Союзном государстве и проекты по сохранению исторической памяти.



Дмитрий Мединский поделился, что сегодня успел побывать еще на XXXII Минской международной книжной выставке, приятно удивлен большим количеством почитателей книг в Беларуси, также присутствовал на освящении мемориального креста в честь солдат Русской императорской армии, погибших в Первую мировую войну. Он установлен Российским военно-историческим обществом на Военном кладбище в центре Минска.