Кто добрался до полуфинала? 21 февраля смотрите новую серию "Фактор.by 60+"

Шоу, которое исполняет мечты вне зависимости от возраста. Новую серию "Фактор.by 60+" смотрите вечером 21 февраля на "Беларусь 1". Увидим артистов, которые в свои 60+ на сцене поражают энергией и харизмой.

До полуфинала добрались 12 талантливых участников. На что способны и чему научились за время проект, покажут, споют и станцуют на бис. Но это пока промежуточный этап. Впереди финал и горячий суперфинал.

Если на пенсию, то только с песней. Кто будет двигаться дальше по проекту, определят не зрители, а звездные судьи. Это и есть основное отличие шоу от молодежной альтернативы "Фактор.by ". Оценку выступлений дадут мэтры белорусской сцены.