Кто из трех исполнителей взойдет на вершину, решать телезрителям. "Фактор.by" держит интригу

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24 января - последний аккорд четвертого сезона самого рейтингового музыкального шоу страны! Кто же взойдет на вершину "Фактор.by"? На полную мощь и со всей отдачей за победу поборются три суперфиналиста: Диана Лугина, Виталий Богданов и Самир Елчиев.
В прямом эфире прозвучат "Песни с кастингов и композиции на выбор участника и наставника". Детали выступлений держат в секрете, но обещают сюрпризы и новые амплуа исполнителей.
В ком откроют тот самый "Фактор.by" в четвертый раз? Решаете Вы, телезрители. Именно от вашего голосования зависит, кто победит в шоу.
Помочь одержать победу своему фавориту можно будет после открытия линий для голосования в течение 15 минут прямого эфира.
За одного артиста можно отправить не более 5 SMS или сделать не более 5 звонков.
Прямой эфир 24 января в 21:45 на первой кнопке. Не пропустите.