Кто из трех исполнителей взойдет на вершину, решать телезрителям. "Фактор.by" держит интригу

24 января - последний аккорд четвертого сезона самого рейтингового музыкального шоу страны! Кто же взойдет на вершину "Фактор.by"? На полную мощь и со всей отдачей за победу поборются три суперфиналиста: Диана Лугина, Виталий Богданов и Самир Елчиев. В прямом эфире прозвучат "Песни с кастингов и композиции на выбор участника и наставника". Детали выступлений держат в секрете, но обещают сюрпризы и новые амплуа исполнителей.

В ком откроют тот самый "Фактор.by" в четвертый раз? Решаете Вы, телезрители. Именно от вашего голосования зависит, кто победит в шоу.



Помочь одержать победу своему фавориту можно будет после открытия линий для голосования в течение 15 минут прямого эфира.



За одного артиста можно отправить не более 5 SMS или сделать не более 5 звонков.



Прямой эфир 24 января в 21:45 на первой кнопке. Не пропустите.