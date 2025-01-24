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Кто из трех исполнителей взойдет на вершину, решать телезрителям. "Фактор.by" держит интригу

24 января - последний аккорд четвертого сезона самого рейтингового музыкального шоу страны! Кто же взойдет на вершину "Фактор.by"? На полную мощь и со всей отдачей за победу поборются три суперфиналиста: Диана Лугина, Виталий Богданов и Самир Елчиев.

В прямом эфире прозвучат "Песни с кастингов и композиции на выбор участника и наставника". Детали выступлений держат в секрете, но обещают сюрпризы и новые амплуа исполнителей.

В ком откроют тот самый "Фактор.by" в четвертый раз? Решаете Вы, телезрители. Именно от вашего голосования зависит, кто победит в шоу.

Помочь одержать победу своему фавориту можно будет после открытия линий для голосования в течение 15 минут прямого эфира.

За одного артиста можно отправить не более 5 SMS или сделать не более 5 звонков.

Прямой эфир 24 января в 21:45 на первой кнопке. Не пропустите.

Фактор.by 4 сезонмузыкашоу-бизнес