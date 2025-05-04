Кто поспособствовал возвращению творчества Дягилева на современную сцену

Народная артистка России, балерина, актриса Илзе Лиепа прибыла в Беларусь в качестве модели проекта "Территория успеха: Мода", который проходил в рамках направления "Территория культуры Росатома - детям". В "Актуальном интервью" она рассказала, кто поспособствовал распространению творчества Сергея Дягилева.

В рамках проекта на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы проходил спектакль-показ "Дягилев". Костюмы для него создавали дети из городов, где есть атомные станции. "Я представляю костюм, который сделала одна из девчушек - участниц этого проекта. Мне этот костюм очень понравился, я его выбрала сама. На меня его приспособили профессиональные мастерские, и я очень рада представлять и этот проект, и молодежную программу. Я думаю, что это очень благородно", - поделилась балерина.

Илзе Лиепа:

"То, что на белорусскую землю возвращается идея Дягилева, для меня очень личная тема. Было время, когда про Дягилева мы вспоминали только тогда, когда приближались какие-то памятные даты. Я сама, будучи артисткой Большого театра, не раз была свидетелем, как из сундука вынимали какой-то балет, как старую тряпочку, на скорую руку его делали. И у всех было ощущение, что это когда-то перевернуло мир, но сейчас нас это не удивляет, опять положим это в сундук и забудем надолго".

Илзе Лиепа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8fd368e-bef5-492b-bb7b-ff3535747820/conversions/04462752-0115-4aad-afbd-a68ae4a99e10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8fd368e-bef5-492b-bb7b-ff3535747820/conversions/04462752-0115-4aad-afbd-a68ae4a99e10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8fd368e-bef5-492b-bb7b-ff3535747820/conversions/04462752-0115-4aad-afbd-a68ae4a99e10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8fd368e-bef5-492b-bb7b-ff3535747820/conversions/04462752-0115-4aad-afbd-a68ae4a99e10-xl-___webp_1920.webp 1920w

По ее словам, к тому, чтобы изменить эту ситуацию, приложил руку отец актрисы Марис Лиепа, когда-то увлекшись восстановлением балета-миниатюры "Ведение розы". Он восстанавливал его в течение 10 лет. "Этот шедевр он вернул миру. И когда-то Рудольф Нуреев сказал моему брату: ваш папа танцевал "Ведение розы" лучше, чем я", - вспомнила Илзе Лиепа.