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Кто поспособствовал возвращению творчества Дягилева на современную сцену
Народная артистка России, балерина, актриса Илзе Лиепа прибыла в Беларусь в качестве модели проекта "Территория успеха: Мода", который проходил в рамках направления "Территория культуры Росатома - детям". В "Актуальном интервью" она рассказала, кто поспособствовал распространению творчества Сергея Дягилева.
В рамках проекта на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы проходил спектакль-показ "Дягилев". Костюмы для него создавали дети из городов, где есть атомные станции. "Я представляю костюм, который сделала одна из девчушек - участниц этого проекта. Мне этот костюм очень понравился, я его выбрала сама. На меня его приспособили профессиональные мастерские, и я очень рада представлять и этот проект, и молодежную программу. Я думаю, что это очень благородно", - поделилась балерина.
Илзе Лиепа:
"То, что на белорусскую землю возвращается идея Дягилева, для меня очень личная тема. Было время, когда про Дягилева мы вспоминали только тогда, когда приближались какие-то памятные даты. Я сама, будучи артисткой Большого театра, не раз была свидетелем, как из сундука вынимали какой-то балет, как старую тряпочку, на скорую руку его делали. И у всех было ощущение, что это когда-то перевернуло мир, но сейчас нас это не удивляет, опять положим это в сундук и забудем надолго".
По ее словам, к тому, чтобы изменить эту ситуацию, приложил руку отец актрисы Марис Лиепа, когда-то увлекшись восстановлением балета-миниатюры "Ведение розы". Он восстанавливал его в течение 10 лет. "Этот шедевр он вернул миру. И когда-то Рудольф Нуреев сказал моему брату: ваш папа танцевал "Ведение розы" лучше, чем я", - вспомнила Илзе Лиепа.
А благодаря брату балерины Андрису Лиепа на сцену вернулся реконструированный дягилевский спектакль "Жар-птица". У него был свой большой проект по восстановлению больше 15 названий дягилевских сезонов. "И не просто возобновил, а нашел эту удивительную тонкую ноту бережного отношения к истории и нового современного взгляда. И он сделал это так, что вдруг все увидели, что вслед за балетами Чайковского идет этот второй круг нашего национального достояния. а говоря "нашего", я объединяю Россию и Беларусь, потому что у нас общее пространство культуры", - подчеркнула она.