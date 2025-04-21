Культ рабочего человека, или Какими видели тружеников художники в разное время

Мир. Труд. Май. Это не только плакатные фразы, а целая культура. Или культ рабочего человека, которого воспевал Первомай.

Какими видели тружеников художники в разное время - арт-исследование из фондов Национального художественного музея.

Да здравствует Первое мая!

Даздраперма! Да здравствует Первое мая! Теперь уже хоть и не переводим кумачовую ткань, но все же празднуем. В конце концов, труд облагораживает человека. Но только в том случае, когда он добровольный. Такую тему еще в 20-х поднял классик белорусской скульптуры Александр Грубе. Из-под его резца вышел исполин - "Тачечник". 1928 года рождения.

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Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Скульптура в то время называлась "Труд". Атлант, которого унизили тяжелым подневольным трудом. Интересно, что эта скульптура сделана из осины. Грубе однажды встретился с каким-то стариком, который сказал, что у них из осины делают челны, лодочки такие, что они настолько толстые, настолько мощные, и он попросил привезти ему нижнюю часть такой осины".

Народность, идейность, конкретность

Искусство принадлежит народу и должно быть понятно массам. Так расписал концепцию соцреализма Ленин. Правда, сам не дожил до эпохи народности, идейности и конкретности каких-то 8 лет.

У трудового культа свои иконы. Теперь в центре композиции - рабочий, а вот насколько подкачены мышцы развитого социализма, сверяли регулярно раз в 5 лет.

Труженики с человеческим лицом

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Скромные королевы полей, собирательницы картофеля, добытчики всеобщего блага и просто супергерои. Но за "картинными образами" почти всегда стояли реальные люди. Искусствоведы и научные сотрудники музеев точно знают их фамилии, как и суровых солигорских шахтеров.

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Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Эта картина никогда не может быть изъята из нашей экспозиции, потому что это создание 1963 года Белорусского калийного комбината. Они были первыми, они еще работали в старых шахтах. И когда мы говорим шахтеры - это именно проходчики калийных удобрений. Каждый из них такой богатырь подземелья, можно сказать. Немножко сказочный даже. Хотя они реальные, конкретные люди. Они бы очень удивились, если бы их так назвали".

Плакатный Данциг

Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей. Глыбы начинают таять в период оттепели. Тружеников очеловечивают художники. Вот на перекур рабочего отправил легким движением руки Май Данциг.

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Артем Лапицкий, старший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Это уже не человек на некой витрине, это человек в своем собственном мире. Человек прекрасен в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Поэтому те самые следы так называемого сурового стиля, некая грубость формы, некая очерченность контура, чуть более естественное положение тела. Это будет очень характерно для эпохи оттепелей и последующих эпох".

Человек чувствующий

А что же было дальше? Художники все глубже ныряли в психологию. В итоге хрестоматийный рабочий уступил человеку чувствующему. Когда наступит кофе-брейк, а когда дедлайн?

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Артем Лапицкий, старший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Пропадает с радаров общественного пространства вот этот некий артикулированный, очень внятный образ рабочего человека. То есть это не происходило резко, это происходило постепенно. На то были предпосылки последующих эпох. 80-е, 90-е, знаменитая перестройка и смена государственного устройства. Конечно, это очень сильно сказалось на восприятии художников".