Несколько десятков творческих проектов - презентаций, встреч с писателями, художниками и режиссерами, кинопремьеры и выставки. В том числе Национального художественного музея. И, конечно, финал отбора на международный фестиваль "Славянский базар в Витебске".

Белыничи весь год гордо несли звание культурной столицы Беларуси. Пришло время передавать эстафету. На торжественном закрытии акции ее принял город Иваново Брестской области.

"Год был очень насыщенный. Была возможность показать, на что мы способны, какие у нас талантливые люди, показать красоты, рассказать о своей истории, традициях. Спасибо огромное организаторам", - поделилась Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома.

Григорий Сыса, председатель Ивановского районного Совета депутатов:

"Мы, белорусы - мирные люди. Мы сплоченные и единые. Каждая местность формирует что-то в духовном и культурном плане - это то, чем мы отличаемся друг от друга и чем мы готовы делиться и обогащать друг друга".

Почетное звание культурной столицы присуждается с 2010 года. Популяризация регионов, раскрытие их творческого потенциала - главная идея акции.