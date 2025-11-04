Культурный обмен: Беларусь и Свердловская область представляют творческие проекты

Минск и Екатеринбург работают над обменом творческими проектами. Так, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича отправился с гастролями в Екатеринбург, а джаз-хор Свердловской детской филармонии впервые выступит на "Славянском базаре в Витебске".

Один из образцовых диалогов ведут театры музкомедии. Минск, Гродно, Брест приняли свердловские спектакли с аншлагами. На 2026 год Министерством культуры Свердловской области уже обрисован пакет предложений. В отношениях есть "литературные пробелы".

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области:

"Мы готовы рассматривать варианты взаимодействия, поскольку есть Свердловская межнациональная библиотека, и, учитывая диаспору белорусов, с которой дружим, хотелось бы пополнить фонды этой библиотеки книгами на белорусском языке, ведь их есть кому читать. В начале 2026 года будем рассылать приглашения. Надеюсь, что они, направленные в исполком Минска, заинтересуют, и мы в качестве гостей будем рады видеть белорусов и белорусских авторов".

Сегодня обсуждают и мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения "песняра с Уралмаша" - Владимира Мулявина. Помнят ли в Екатеринбурге о своем земляке и что, кроме народных мотивов, объединяет Беларусь и Свердловскую область? Об этом смотрите 4 ноября в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" в 16:10.