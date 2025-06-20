Любимые хиты спели претенденты на кастинге 5-го сезона телешоу "Фактор.by"

Новые звезды готов зажигать "Фактор.by". Могилев на 2 дня стал главной музыкальной площадкой, переняв эстафету кастингов для участия в 5-м сезоне телешоу. Жюри, среди которых победители предыдущих суперфиналов - Никита Белько, Настя Кравченко (кстати, она представит Беларусь на музыкальном конкурсе "Интервидение"), а также продюсеры и режиссеры. Претендентам на попадание в шоу предлагается спеть акапельно или под аккомпанемент свои любимые хиты.