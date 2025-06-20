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Любимые хиты спели претенденты на кастинге 5-го сезона телешоу "Фактор.by"
Новые звезды готов зажигать "Фактор.by". Могилев на 2 дня стал главной музыкальной площадкой, переняв эстафету кастингов для участия в 5-м сезоне телешоу. Жюри, среди которых победители предыдущих суперфиналов - Никита Белько, Настя Кравченко (кстати, она представит Беларусь на музыкальном конкурсе "Интервидение"), а также продюсеры и режиссеры. Претендентам на попадание в шоу предлагается спеть акапельно или под аккомпанемент свои любимые хиты.
Никита Белько, член жюри:
"Самое главное, что делает шоу "Фактор.by", - раскрывает личность, раскрывает какие-то качества характера, которые могут действительно впоследствии помочь стать артистом, музыкантом. Потому что "Фактор.by" проверяет тебя на прочность. Если ты действительно чего-то хочешь, то ты сможешь этого добиться".
21 июня кастинг на шоу "Фактор.by" продолжится. Адрес площадки в Могилеве: ул. Дзержинского, 19.