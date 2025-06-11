"Маладзечна - 2025": центральные концерты посвятят памяти Финберга и Елисеенкова

11 июня в качестве приглашения на XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна - 2025" (который официально откроют 13 июня), белорусские песни и поэзия прозвучали на железнодорожном вокзале и в районной больнице Молодечно.

В райцентре начнут работу художественные выставки, город мастеров, по главной улице пустят и "поэтический экспресс". Центральные концерты посвятят памяти Михаила Финберга и Олега Елисеенкова. Его не вышедшие песни услышат зрители сольного концерта Александра Солодухи. Заслуженный артист Беларуси даст бенефис за два часа до церемонии открытия национального фестиваля.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"Третья песня будет самая последняя работа при жизни Олега. "Жить без песен нельзя". Я ее уже пою на концертах. Я ею открываю второе отделение. Я поставил ее в золотые хиты. Это будет, дай бог, первый трек будущего, 16-го, альбома, который я планирую выпустить. Он так и будет называться "Жить без песен нельзя". И альбом будет посвящен памяти моего друга Олега Елисеенкова".