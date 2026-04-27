Марафон кинопоказов стартует в кинотеатре "Победа" в Дни культуры Таджикистана

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси: "Таджикской стране интересны наши достижения и наработки в области образования, повышения квалификации, в области сохранения и реставрации объектов историко-культурного наследия. Потому что Таджикистан обладает огромным количеством очень важных для всей человеческой цивилизации объектов. Разумеется, им интересен тот опыт, который есть у нас. И посетив наши объекты в Несвиже и Мире, они, конечно же, дали высокую оценку той работе, которая была проведена. Естественно, тема кино не была обойдена вниманием. Мы также для себя обсудили возможные перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере. И в целом, конечно же, те направления, которые мы обсудили, мы положим в дорожную карту на несколько лет и приложим все усилия для того, чтобы реализовать основные задачи, которые интересны обеим сторонам".