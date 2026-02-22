Масленичные гуляния в Минске завершатся традиционным обрядом сжигания чучела

Масленичная неделя подошла к своей кульминации. Сегодня у православных Прощеное воскресенье. Праздничные гуляния продолжаются по всей стране. В столице центральная площадка развернулась возле Дворца спорта.

Здесь открываются тематические ярмарки. Также за кулисами к встрече гостей готовятся белорусские народные коллективы, которые на протяжении дня снова с тем же ритмом, что и вчера, будут дарить нам праздничное настроение.

Конечно же, на щедрой блинной масленичной неделе главный атрибут – это блин. Поэтому калорий не считаем, тем более что уже завтра, 23 февраля, у православных христиан начинается 40-дневный Великий пост перед Пасхой.

Главным финальным аккордом праздника станет традиционный обряд сжигания чучела. Его мы увидим как на площадке возле Дворца спорта в 16:00, так и в Центральном ботаническом саду в 18:45.