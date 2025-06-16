Минкультуры объявило конкурс концепций церемоний открытия и закрытия "Лістапада" в 2025 году

Министерство культуры объявило конкурсный отбор сценарных планов церемоний открытия и закрытия XXXI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Кинофестиваль пройдет с 31 октября по 7 ноября 2025 года. Церемония открытия кинофестиваля состоится в Большом зале Дворца Республики, закрытия - в кинотеатре "Москва". К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, студенты и учащиеся учреждений образования в сфере культуры, обучающиеся по специальностям "режиссура театра", "режиссура праздников", "искусство эстрады (режиссура)" и родственным специальностям, а также иные лица, имеющие опыт проведения культурных мероприятий.