Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в афише много интересного
В Верхнем городе Минска развернулись нешуточные гуляния, ведь 23 мая стартовал летний музыкально-туристический сезон. И хоть сезон называется музыкальным, в новой афише еще много интересного. Это интерактивная программа, локации для детей и взрослых, ремесленные ярмарки. Будут даже кинопоказы под открытым небом. Минск действительно соскучился по такому формату опен-эйра.
В этом году география фестиваля немного расширилась. На культурной карте появились и новые площадки у Раковского дворика и в Лошицком парке, где по пятницам будут проходить театральные вечера, а в субботу - масштабный молодежный проект "Формула успеха". Отметим, что возвращается и уже давно полюбившийся проект "Пешеходка", где уличные музыканты могут во всеуслышание заявить о себе. Для этого необходимо подать заявку на сайт Мингорисполкома. Традиционно сцена для выступления расположится у Дворца спорта.
Гулять в белорусской столице сегодня будут до самого вечера. Лето под открытым небом продолжится до конца сентября.