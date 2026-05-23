Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в афише много интересного

В Верхнем городе Минска развернулись нешуточные гуляния, ведь 23 мая стартовал летний музыкально-туристический сезон. И хоть сезон называется музыкальным, в новой афише еще много интересного. Это интерактивная программа, локации для детей и взрослых, ремесленные ярмарки. Будут даже кинопоказы под открытым небом. Минск действительно соскучился по такому формату опен-эйра.

В этом году география фестиваля немного расширилась. На культурной карте появились и новые площадки у Раковского дворика и в Лошицком парке, где по пятницам будут проходить театральные вечера, а в субботу - масштабный молодежный проект "Формула успеха". Отметим, что возвращается и уже давно полюбившийся проект "Пешеходка", где уличные музыканты могут во всеуслышание заявить о себе. Для этого необходимо подать заявку на сайт Мингорисполкома. Традиционно сцена для выступления расположится у Дворца спорта.