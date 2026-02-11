3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 17 по 22 марта
Стал известен лейтмотив Минской международной книжной выставки-ярмарки. Красной строкой - и Год белорусской женщины. Сейчас идет работа над Национальным стендом. Параллельно Министерство информации ведет диалог с посольствами зарубежных государств.
Объединенные Арабские Эмираты, например, сами изъявили желание подготовить внушительный по объему стенд. Приглашения отправлены и в страны дальней дуги. Из нововведений - афиша выставки-ярмарки увеличится на один день. По просьбам и издателей, и самих поклонников события.
Так, Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 17 по 22 марта. Место ее проведения не изменится: лабиринт разместят на проспекте Победителей, 14. Вход останется бесплатным. Напомним, год назад число посетителей превысило 78 тысяч.