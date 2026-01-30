3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
"Минский джаз" пройдет в Белгосфилармонии 31 января и 1 февраля
Автор:Редакция news.by
37-й "Минский джаз" пройдет в Большом концертном зале Белгосфилармонии.
Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга выступит 31 января и 1 февраля. В афише два концерта - две разные программы. Не обойдется без джазовой классики и имен первого эшелона, таких как Ирвинг Берлин.
Хедлайнер - российско-американский музыкант, трубач, композитор Виталий Головнев - представит в сопровождении оркестра популярные джазовые стандарты в новых аранжировках, а также собственные композиции. Кроме этого, выступят Ксения Омельченко (вокал) и Игорь Лютый (саксофон).