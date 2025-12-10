3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Минский международный Рождественский оперный форум объединит около 20 стран
На самой высокой ноте уже 11 декабря стартует Минский международный Рождественский оперный форум. Большой театр Беларуси в 15-й раз соберет лучшие академические голоса и самые нашумевшие постановки.
В театральной афише: "Орлеанская дева", "Евгений Онегин", «Ацис и Галатея», "Мастер и Маргарита". Закроет занавес форум на гала-концерте, посвященном 100-летнему юбилею русской певицы Ирины Архиповой. Концерт - часть масштабного тура. Он начался весной в Санкт-Петербурге и охватил 17 городов России, Армении, Азербайджана, Узбекистана.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси: "Конечно, гала-концерт лауреатов конкурса имени Глинки и участие белорусских вокалистов, которые одерживали победы в разные годы, и выступление их вместе с мегазвездой современности Альбиной Шагимуратовой, конечно, это тоже огромное событие. Гости из Никарагуа, которые, безусловно, привнесут свой удивительный национальный колорит, исполняя сарсуэлы, и не только, я думаю, что здесь еще нас ждут сюрпризы и, конечно, премьеры Большого театра".
В Год Петра Чайковского форум объединит около 20 стран. Всего в театральной афише 6 оперных вечеров. Свободных мест уже нет. Билеты были распроданы не только среди белорусских театралов, но и зарубежных, включая Америку.