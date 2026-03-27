Мир женщины в одной выставке: жизнь минчанок из прошлого демонстрируют в Минской городской ратуше
В Минской городской ратуше проходит выставка "Женщина через века", посвященная Году белорусской женщины.
Образы горожанок и сельских жительниц прошлых столетий позволяют увидеть, как выглядели наши предшественницы, какие украшения и головные уборы они носили.
В экспозиции костюм XIX-XX веков представлен предметами из частной коллекции: шелковым свадебным платьем в стиле модерн и накидкой из черной тафты и льняного кружева.
Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска: "Это самое настоящее путешествие по той повседневной жизни, которую вела женщина в разные периоды Минска. Это абсолютно уникальные артефакты в виде браслетов, колец, височных украшений - все то, чем украшали себя минчанки, белорусские женщины более десяти веков назад и в XIX-XX веке. На выставке также можно увидеть и то, что женщины сделали своими руками уже в индустриальную эпоху".
Образы женщин разных профессий второй половины ХХ века представлены в фотографиях и дополнены предметными инсталляциями из продукции минских предприятий: бытовыми приборами, парфюмерией, журналами мод и другими атрибутами повседневности минчанок прошлого столетия.
Выставка "Женщина через века" работает до 26 апреля.