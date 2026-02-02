Трудолюбивые и активные, красивые и внешне, и внутренне - так можно охарактеризовать белорусок. Молодежь Клецкого района организовала конкурс к Году белорусской женщины.

Формат широкий. Работы можно создавать с помощью нейросетей, рисовать на холсте или бумаге, использовать графические планшеты.

Участники уже воплотили образы белорусских женщин в самых разных амплуа: мама, жена, руководитель. От каждой работы веет теплом и добротой.

Наталья Суховей, председатель Клецкой районной организации Белорусского союза женщин:

"Идею провести конкурс "Создай образ белорусской женщины" в такой знаменательный год, Год белорусской женщины, предложила наша молодежь. Конечно же, районная организация с удовольствием поддержала ее".

"Мы знаем, что наша молодежь увлекается нейросетями, рисует на графических планшетах и занимается живописью. Мы придумали три номинации. Первая номинация - это нарисовать рисунок с помощью нейросети. Вторая номинация - это рисунок с помощью графического планшета. И третья номинация - это ручная живопись", - рассказала первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ Валерия Кононович.

Ксения Хлопкова, воспитанница Клецкого районного центра культуры:

"Я участвую в конкурсе и хочу победить. Для меня женщина - это мама. Я нарисовала маму и семью, а рядом церковь".