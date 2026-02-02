3.75 BYN
Молодежь Клецкого района организовала конкурс к Году белорусской женщины
Трудолюбивые и активные, красивые и внешне, и внутренне - так можно охарактеризовать белорусок. Молодежь Клецкого района организовала конкурс к Году белорусской женщины.
Формат широкий. Работы можно создавать с помощью нейросетей, рисовать на холсте или бумаге, использовать графические планшеты.
Участники уже воплотили образы белорусских женщин в самых разных амплуа: мама, жена, руководитель. От каждой работы веет теплом и добротой.
Наталья Суховей, председатель Клецкой районной организации Белорусского союза женщин:
"Идею провести конкурс "Создай образ белорусской женщины" в такой знаменательный год, Год белорусской женщины, предложила наша молодежь. Конечно же, районная организация с удовольствием поддержала ее".
"Мы знаем, что наша молодежь увлекается нейросетями, рисует на графических планшетах и занимается живописью. Мы придумали три номинации. Первая номинация - это нарисовать рисунок с помощью нейросети. Вторая номинация - это рисунок с помощью графического планшета. И третья номинация - это ручная живопись", - рассказала первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ Валерия Кононович.
Ксения Хлопкова, воспитанница Клецкого районного центра культуры:
"Я участвую в конкурсе и хочу победить. Для меня женщина - это мама. Я нарисовала маму и семью, а рядом церковь".
Конкурс продлится до середины февраля. Победители получат призы, а итогом станет выставка, на которой можно будет увидеть всю красоту белорусских женщин.