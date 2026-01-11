"Мой папа - Мулявин": турне по российским городам окунет в закулисье жизни белорусского песняра

Как самородок с российского Уралмаша влюбился в белорусский язык и вывел нашу народную песню в советский тренд? Команда "Первого" и дочь песняра Марина Мулявина отправились в турне по российским городам. Помнит ли о своем уроженце Екатеринбург? Почему Мулявин невзлюбил мотив "Вологды"? И где отдыхал в московской суете? Мы встретились с заслуженными деятелями, для кого Мулявин был кумиром, и с теми, для кого - просто другом. Премьера - 12 января.