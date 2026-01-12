На контрабасе играл сходу: как начиналась музыкальная карьера Владимира Мулявина

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/672f8cde-063a-4877-9146-dfef12954bdc/conversions/63643c50-f476-4112-9ff3-c34275fb26aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/672f8cde-063a-4877-9146-dfef12954bdc/conversions/63643c50-f476-4112-9ff3-c34275fb26aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/672f8cde-063a-4877-9146-dfef12954bdc/conversions/63643c50-f476-4112-9ff3-c34275fb26aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/672f8cde-063a-4877-9146-dfef12954bdc/conversions/63643c50-f476-4112-9ff3-c34275fb26aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Композитор, исполнитель, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Песняры", народный артист БССР и СССР Владимир Мулявин (1941-2003 гг.) очень любил Свердловск (теперь Екатеринбург), однако там он работал, а отдыхал больше в Беларуси.

Хотя, конечно, не обходилось без встреч. В Свердловске он встречался с семьей, братом Леонидом, племянницей, мамой. А еще он любил побродить по улочкам, где жил.

Улица Ильича, 16 - пожалуй, самый известный адрес жилого района Уралмаш. Именно туда принесли из роддома маленького Владимира Мулявина.

"Когда он немного подрос (года в 4-5), его забрал бабушкин брат, так как самой бабушке тяжело было справляться с тремя детьми. Вскоре папа начал постигать первые азы балалайки", - рассказала дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина Марина Мулявина.

Сам композитор в одном из интервью вспоминал, что уже с семи лет стал ходить в оперу и по наивности думать: где же находится та страна, где все время поют. "Я полюбил музыку, поэтому записался во все музыкальные кружки, которые были. Начинал с духового, потом был кружок игры на гитаре", - уточнил Владимир Мулявин в ходе беседы с журналистом в Гродно в декабре 2001 года.

Создатель Музея Свердловского рока Владимир Ведерников добавил, что в 1950-е годы жизнь Мулявина вращалась вокруг одного из городских зданий (сейчас это Екатеринбургская академия современного искусства). Его оно привлекало тем, что там некий ссыльный образованный музыкант из Киева организовал оркестр струнных инструментов и привлек в него детей. "12-летний Владимир сразу же ему приглянулся, которому и начал передавать ноты, преподавать сольфеджио. Там будущий аранжировщик всему научился и играл в Свердловске сразу в трех коллективах", - поделился собеседник.

Сейчас, к слову, в академии располагается лаборатория цифрового искусства, а в начале 1950-х годов в этом же кабинете у маленького Володи Мулявина проходили репетиции. Кстати, в коллективе все были старше его. В основном там состояли люди, которые были связаны с фронтом и Великой Отечественной войной. "Мулявину не надо были ноты, он на контрабасе все играл сходу. Ему было 15 лет, когда он вступил в этот коллектив", - рассказал Владимир Ведерников.

А вот в музыкальном училище имени П.И. Чайковского каждый уголок пропитан историей, ведь там учились очень значимые музыканты не только для Урала, но и вообще для всего СССР и мира в целом. Теперь в училище в помещении под номером 21 находится кабинет сольфеджио, где когда-то за партами сидел и решал задачки по сольфеджио и гармонии будущий известный композитор. А это, наверное, развеет миф о грамотности или неграмотности Владимира Георгиевича Мулявина.