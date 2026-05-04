На радио "Культура" стартовал новый проект "Чытанка"

На канале "Культура" новая "Чытанка" наших современников. 4 мая состоялась премьера литературно-художественного проекта.

Каждый будний день на культурной волне часовая драматургическая постановка. Актеры театров и дикторы Белорусского радио читают отечественную прозу нашего времени.

Первое слово за лауреатами Национальной литературной премии. Цикл открывают "Незвычайныя прыгоды Гавара и Кундоса" от Натальи Андросюк и "Стамбульский ветер" Алеси Кузнецовой. Так, "Чытанка" запускает национальное слово в медиапространство через формат аудиокниги.

Белорусская литература по будням в 11:00 и 23:00