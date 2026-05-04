На радио "Культура" стартовал новый проект "Чытанка"
Автор:Редакция news.by
На канале "Культура" новая "Чытанка" наших современников. 4 мая состоялась премьера литературно-художественного проекта.
Каждый будний день на культурной волне часовая драматургическая постановка. Актеры театров и дикторы Белорусского радио читают отечественную прозу нашего времени.
Первое слово за лауреатами Национальной литературной премии. Цикл открывают "Незвычайныя прыгоды Гавара и Кундоса" от Натальи Андросюк и "Стамбульский ветер" Алеси Кузнецовой. Так, "Чытанка" запускает национальное слово в медиапространство через формат аудиокниги.
Белорусская литература по будням в 11:00 и 23:00
"Чытанка" - это инициатива канала "Культура". Поддержали Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Белкнига. 5 мая в 11:00 - новая глава книги. Повтор проекта на радиоволне в 23:00.