На XXXII Минской международной книжной выставке-ярмарке - день России

Литературное многоголосье третий день подряд на международной книжной выставке-ярмарке. На понятном белорусам языке она заговорила в 32-й раз! Сегодня вместе с посетителями открыла для себя двери в жизнь российских литераторов и Елизавета Синяк.

Деловая, художественная, детская… Для литературных гурманов издания на разный вкус, цвет и даже размер. Но, прежде всего, Минская международная выставка-ярмарка - это про возможность познакомиться с литературными и культурными традициями десятков государств.

Сегодня культурная навигация привела к искусному русскому печатному слову.

В океане инфошума литературные маяки зажгли участники "Книжного поезда" из Санкт‑Петербурга. Более полусотни известных российских писателей сияли в Минске. В программе книжного марафона - Творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии.

Именно 80-летие Великой Победы - основная тема выставки-ярмарки. И это неслучайно. Параллели спустя десятки лет проводят до сих пор.

1943-й нашел отражение сегодня и в белорусском печатном слове. Очередное издание презентовала генпрокуратура. Книга "Геноцид белорусского народа. Палачи 118-го карательного батальона" выпущена ко Дню памяти жертв Хатыни.

Ориентир на интеграцию и развитие книжной сферы Союзного государства звучал сегодня на пленарном заседании.