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Надежный заслон фальсификации истории. Сергеенко поздравил коллектив исторического факультета БГУ
Современные историки должны поставить надежный заслон фальсификации истории. Историческому факультету БГУ в этом году исполняется 90 лет.
По случаю праздника коллектив факультета поздравил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. Он подчеркнул важность исторического знания в современном мире, ведь "спекуляции на исторической проблематике несут реальную угрозу национальной безопасности".
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "История не просто наука, она напрямую связана с идеологией, закладывая те или иные наши знания, формируя отношения к нашей стране, формируя патриота, гражданина. Конечно же, это все нужно делать на конкретных примерах - примерах и истории Великой Отечественной войны, и более ранних периодов. И мы сегодня увидели, что здесь создана мощная учебная база, музеи. Самое главное - это люди, которые несут эти знания. Это преподаватели, это те люди, которые создавали 90 лет факультет в Белорусском государственном университете, те, которые уходили на фронт, возвращались. Поколение послевоенное. Дух преемственности поколений необходимо сохранить".
За всю историю факультет подготовил более 15 тыс. специалистов
Напомним, исторический факультет БГУ был создан в 1934 году. За свою историю факультет подготовил более 15 тысяч специалистов по направлениям «история», «регионоведение», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» и другим.