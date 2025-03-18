Надежный заслон фальсификации истории. Сергеенко поздравил коллектив исторического факультета БГУ

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "История не просто наука, она напрямую связана с идеологией, закладывая те или иные наши знания, формируя отношения к нашей стране, формируя патриота, гражданина. Конечно же, это все нужно делать на конкретных примерах - примерах и истории Великой Отечественной войны, и более ранних периодов. И мы сегодня увидели, что здесь создана мощная учебная база, музеи. Самое главное - это люди, которые несут эти знания. Это преподаватели, это те люди, которые создавали 90 лет факультет в Белорусском государственном университете, те, которые уходили на фронт, возвращались. Поколение послевоенное. Дух преемственности поколений необходимо сохранить".