Нарушая тишину: при поддержке МТС в Минске открылась выставка, исследующая искусство коммуникации

Выставочный проект "Нарушая тишину" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b24baed3-d097-4f54-a09f-09f64ce91210/conversions/93f51a80-9a4f-49f2-86f2-f467b72f1cd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b24baed3-d097-4f54-a09f-09f64ce91210/conversions/93f51a80-9a4f-49f2-86f2-f467b72f1cd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b24baed3-d097-4f54-a09f-09f64ce91210/conversions/93f51a80-9a4f-49f2-86f2-f467b72f1cd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b24baed3-d097-4f54-a09f-09f64ce91210/conversions/93f51a80-9a4f-49f2-86f2-f467b72f1cd3-xl-___webp_1920.webp 1920w Выставочный проект "Нарушая тишину"

Национальный центр современных искусств, компания МТС и проект "Арт-повод" открывают совместную выставку "Нарушая тишину". Экспозиция приглашает к размышлению, что такое коммуникация и как диалог формирует нашу способность слышать и быть услышанными. Ответы на эти вопросы языком искусства можно получить, посетив экспозицию.

Выставочный проект "Нарушая тишину" объединяет современное искусство, культурную инициативу и актуальные технологии. Это концептуальное высказывание о коммуникации: как она зарождается, выражается, развивается и обрывается. Здесь искусство выступает инструментом и языком общения, посредником и медиумом.

В экспозиции представлены более 50 произведений современных белорусских художников. В своих работах авторы используют различные художественные формы, традиционные и экспериментальные техники и форматы: видео-арт, инсталляции, мультимедийные арт-проекты.

Выставочный проект "Нарушая тишину" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/842c688c-8b37-402e-be99-f997027ee10f/conversions/4f391556-7641-46da-8607-54ba5473b121-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/842c688c-8b37-402e-be99-f997027ee10f/conversions/4f391556-7641-46da-8607-54ba5473b121-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/842c688c-8b37-402e-be99-f997027ee10f/conversions/4f391556-7641-46da-8607-54ba5473b121-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/842c688c-8b37-402e-be99-f997027ee10f/conversions/4f391556-7641-46da-8607-54ba5473b121-xl-___webp_1920.webp 1920w

Цель выставки - показать, как окружающий мир влияет на наше восприятие времени, вещей и границ. Проект исследует, как слово становится мощным инструментом и визуальным объектом, а молчание - способом передачи чувств. Создатели проекта приглашают зрителей задуматься о том, как современные технологии и человеческие эмоции создают новые формы диалога и связей между людьми.

"Объединяя усилия НЦСИ, ведущей государственной институции в области современного искусства, МТС, одного из лидеров на рынке цифровых решений, "Арт-повода", уникального проекта в сфере интеллектуального досуга, мы размышляем о важных общечеловеческих ценностях, находим ответы и учимся говорить друг с другом так, чтобы это исцеляло, а не ранило. Вместе со зрителями мы создаем платформу для общения, развития и эмоционального взаимодействия", - прокомментировала автор и руководитель проекта "Арт-повод" Елена Бубенчикова.

Выставочный проект "Нарушая тишину" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909f1704-b031-44a3-bb5a-e7ab17cd63ee/conversions/d3308679-99c3-4284-885d-e1dde4f1767b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909f1704-b031-44a3-bb5a-e7ab17cd63ee/conversions/d3308679-99c3-4284-885d-e1dde4f1767b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909f1704-b031-44a3-bb5a-e7ab17cd63ee/conversions/d3308679-99c3-4284-885d-e1dde4f1767b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909f1704-b031-44a3-bb5a-e7ab17cd63ee/conversions/d3308679-99c3-4284-885d-e1dde4f1767b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы рады, что благодаря сотрудничеству с МТС и "Арт-поводом" можем представить проект, где языком современного искусства раскрываются такие важные социальные темы, как коммуникация в ее различных проявлениях, появляются возможности знакомства широкой аудитории с современными белорусскими арт-практиками", - подчеркнула заместитель директора по творческой работе НЦСИ Олеся Иноземцева.

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"МТС - это технологичная, цифровая компания, которая предлагает рынку комплексные решения: от экосистемных сервисов до "умных" городов. Но для большинства белорусов - мы про мобильную связь: разговор, диалог, коммуникацию. Своей деятельностью мы задаем современный темп жизни, но при этом очень хотим сохранить истинные общечеловеческие ценности. В мире, где коммуникация играет первостепенную роль, мы вдохновляем людей на обмен идеями и мнениями. Эта выставка становится платформой для обсуждения основополагающих вопросов о взаимодействии между людьми. Мы верим, что искусство может вдохновлять на диалог и взаимопонимание, меняя каждого из нас к лучшему", - сказала глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.