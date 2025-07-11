Настя Кравченко представила песню для "Интервидения-2025"

На торжественном открытии "Славянского базара" разрешилась и долгожданная музыкальная интрига. От Беларуси на "Интервидение" полетит "Мотылек". Накануне состоялась премьера песни Насти Кравченко.

Что говорят звезды о новой песне? И способен ли наш "Мотылек" покорить верхние строчки "Интервидения"?

"Мотылька" выпустили на свет софитов самой престижной концертной площадки в СНГ. И, кажется, он только обрел еще больше мощи. Летний амфитеатр мастерски дает возможность и артистам, и их премьерам проснуться знаменитыми.

Для кумира молодых это дебют в авторстве. Не слова, а целый манифест о ее силе вопреки самокритике, неудачам, внутренним конфликтам. Как закалялась сталь характера - сложила в стихи.

Послание о том, как преодолеть любые трудности, зашифровал в эмоциональную балладу Николай Сосин. Композитор и музыкальный продюсер телевизионного шоу "X-Фактор" и "Фактор.by" услышал новую грань в Кравченко.

В кулуарах оценили премьеру и звезды. А для Насти еще и крестные родители в шоу-бизнесе - наставники первого сезона "Х-Фактора".