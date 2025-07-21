Настя Кравченко рассказала, как выбиралось название песни для "Интервидения"

"Мотылек - это символизм, у меня он ассоциируется с перерождением, как гусеница превращается в бабочку. Но в нашем случае мотылек больше ложился на музыку, чем бабочка. А еще мотылек всегда летит на свет и стремится к чему-то высокому и великому".

Девушка призналась, что текст к песне писала сама, потому что это очень стало похоже на ее историю. " Та девочка, которая немножко пряталась за париками четыре года назад, сейчас повзрослела, выпорхнула и потихонечку начала превращаться в прекрасную бабочку ", - добавила она.

По словам певицы, момент преодоления определенных трудностей был до проекта "Фактор. BY", а после него она поняла, что есть люди, любящие и ценящие ее, что все только впереди. Настя подчеркнула, что "Фактор. BY" стал даже точкой роста, после которой все должно было наладиться, ведь до проекта у девушки была череда неудач. "Не скажу, что я хотела бросить петь, но был простой и нежелание что-либо делать. Я думала, скорее, что это пауза, а не полное нежелание и желание двигаться по другой стезе. Я понимала, что творчество в любом случае будет со мной на протяжении всей жизни", - сказала Настя Кравченко.