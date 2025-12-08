3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Настя Кравченко стала лауреатом престижной музыкальной премии
Накануне популярная певица и выпускница первого сезона талант-шоу "Х-Фактор. Беларусь" - Настя Кравченко - исполнила свой хит со сцены московского "Мегаспорта".
Дворец принял юбилейный телефестиваль, который в пятый раз объединил молодых исполнителей, блогеров-миллионников и мэтров сцены.
"Это огромное счастье, что музыка находит отклик в сердцах людей. Уже третий год я становлюсь участницей "Новой Песни года". Спасибо огромное за то, что слышите, за то, что слушаете и позволяете мне быть частью такого масштабного события. Москва всегда встречает прекрасно, и у меня, честно говоря, уже отсутствует какая-то грань и различие между Москвой и Минском, потому что тут всегда встречают как дома, и тут я себя чувствую тоже как дома", - рассказала Настя Кравченко.
Для Насти Кравченко это уже третья награда в карьере "Новой Песни года". Отметим, "Мотылек" - первая композиция, с которой Настя дебютировала в статусе автора песни.