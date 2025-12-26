3.71 BYN
Нацбиблиотека Беларуси расширяет виртуальный проект "Песняры": молитва голосов и сердец"
Автор:Редакция news.by
Национальная библиотека Беларуси расширяет виртуальный проект "Песняры": молитва голосов и сердец". Это посвящение творческому наследию Владимира Мулявина.
В этот раз к работе подключился Национальный исторический музей Беларуси. Он передал для проекта редкие эскизы сценических костюмов ансамбля. В музейных фондах бережно сохранены не только сами костюмы, но и художественные разработки к ним. Часть этих материалов уже доступна в виртуальной экспозиции. Познакомиться можно на портале главной библиотеки страны.