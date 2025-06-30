Национальная библиотека представляет архитектурную ленту развития Минска

Ода любви к Минску - в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Хронотоп столичных метаморфоз", своеобразная архитектурная лента развития столицы. Представлены более 200 экспонатов - книжные, скульптурные, художественные и иллюстративные собрания.

Отдельное место занимает макетная выставка работ из пластика и бумаги, созданная руками студентов Минского колледжа архитектуры и строительства.

"Мы решили показать таланты нашей молодежи", - прокомментировала заведующая сектором проектно-выставочной деятельности отдела галерейно-выставочной деятельности социокультурного центра Национальной библиотеки Алина Федоришина.

На выставке можно увидеть, как в разные годы выглядели знаковые объекты в столице и регионах Беларуси - например, Большой театр, Троицкое предместье, площадь Победы, а также оценить многообразие исторических и современных архитектурных решений.