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Национальная библиотека представляет архитектурную ленту развития Минска
Ода любви к Минску - в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Хронотоп столичных метаморфоз", своеобразная архитектурная лента развития столицы. Представлены более 200 экспонатов - книжные, скульптурные, художественные и иллюстративные собрания.
Отдельное место занимает макетная выставка работ из пластика и бумаги, созданная руками студентов Минского колледжа архитектуры и строительства.
"Мы решили показать таланты нашей молодежи", - прокомментировала заведующая сектором проектно-выставочной деятельности отдела галерейно-выставочной деятельности социокультурного центра Национальной библиотеки Алина Федоришина.
На выставке можно увидеть, как в разные годы выглядели знаковые объекты в столице и регионах Беларуси - например, Большой театр, Троицкое предместье, площадь Победы, а также оценить многообразие исторических и современных архитектурных решений.
Материал предоставили Белорусский союз архитекторов, Союз художников, гимназия-колледж искусств имена Ахремчика и другие. Выставочный проект приурочен ко Дню Независимости и Году благоустройства.