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Национальный форум "Музеи Беларуси" проходит уже в 6-й раз

28 мая в Минске начал свою работу национальный форум "Музеи Беларуси". Мероприятие проходит уже в шестой раз, ранее оно проводилось в областных центрах Беларуси.

Тема нынешнего форума, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - "Музей - территория исторической памяти".

Как и в 2022 году, в Минск съехались представители более 80 арт-институций. О чем говорили в первый час работы форума, рассказала Лидия Заблоцкая (см. видео).

Музеи Беларуси