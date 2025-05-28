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Национальный форум "Музеи Беларуси" проходит уже в 6-й раз
28 мая в Минске начал свою работу национальный форум "Музеи Беларуси". Мероприятие проходит уже в шестой раз, ранее оно проводилось в областных центрах Беларуси.
Тема нынешнего форума, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - "Музей - территория исторической памяти".
Как и в 2022 году, в Минск съехались представители более 80 арт-институций. О чем говорили в первый час работы форума, рассказала Лидия Заблоцкая (см. видео).