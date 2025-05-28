Национальный форум "Музеи Беларуси" проходит уже в 6-й раз

28 мая в Минске начал свою работу национальный форум "Музеи Беларуси". Мероприятие проходит уже в шестой раз, ранее оно проводилось в областных центрах Беларуси.

Как и в 2022 году, в Минск съехались представители более 80 арт-институций. О чем говорили в первый час работы форума, рассказала Лидия Заблоцкая (см. видео).