Нельсон: Единение людей через искусство происходит на уровне душ

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В 2025 году "Славянский базар", отмечающий 34 года, собрал артистов из 44 стран, создав мощный эпицентр добра и взаимопонимания. Солистка группы Reflex Ирина Нельсон подчеркивает уникальную атмосферу праздника, где музыка становится языком души, помогая преодолевать вызовы современности.

Как фестиваль создает пространство для единения через искусство, почему музыка помогает переживать сложные времена и сохранять связь с корнями и что значит нести красоту и гармонию в современном мире, рассказала солистка группы Reflex, автор песен, продюсер Ирина Нельсон в "Актуальном интервью".

Девиз "Славянского базара" в 2025 году - "Через искусство - к миру и взаимопониманию". По мнению певицы, единение людей через искусство происходит на уровне душ: "Когда я увидела из окна отеля поток людей, это напомнило мне гигантскую реку. Шествие барабанщиков вызвало у меня мурашки по коже. Такой грандиозный праздник я давно нигде не видела. Все это единение через музыку, песни. Это мощный эпицентр добра, распространения любви".

Ирина Нельсон уверена, что музыка помогает переживать тяжелые моменты. "Когда человеку плохо, он старается выразить свои чувства, а музыка - это не только язык Бога, это язык нашей души. "Нам песня строить и жить помогает", как говорится, это действительно так", - подчеркнула певица.