Ночь музеев - яркую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны

Все внимание к истории, артефактам и искусству. Беларусь в очередной раз присоединились к международной инициативе "Ночь музеев", которая проходит 17-18 мая. Участие в акции принимают свыше 6 сотен учреждений.

Программа в Музее истории Великой Отечественной войны насыщенная и проходит под девизом "Путь Победителей". Работает множество локаций для взрослых и самых маленьких, поэтому прийти можно всей семьей. Это и квесты, и открытая площадка военного самолета, работают фотозоны. Также можно принять участие в игровых программах или сделать открытку своими руками.