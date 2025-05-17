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Ночь музеев - яркую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны
Все внимание к истории, артефактам и искусству. Беларусь в очередной раз присоединились к международной инициативе "Ночь музеев", которая проходит 17-18 мая. Участие в акции принимают свыше 6 сотен учреждений.
Красной нитью проходит тема 80-летия Великой Победы. Яркую программу подготовил и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
По всей стране уже стартовала международная акция "Ночь музеев".
Программа в Музее истории Великой Отечественной войны насыщенная и проходит под девизом "Путь Победителей". Работает множество локаций для взрослых и самых маленьких, поэтому прийти можно всей семьей. Это и квесты, и открытая площадка военного самолета, работают фотозоны. Также можно принять участие в игровых программах или сделать открытку своими руками.