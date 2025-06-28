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Новый сезон музыкального шоу "Фактор.by" продолжает искать таланты
Новый сезон музыкального шоу "Фактор.by " продолжает искать таланты. Отборочные этапы уже прошли в Гродно, Бресте, Пинске, Витебске, Гомеле, Мозыре и Могилеве. Марафон прослушиваний подхватила столица. Минск станет финальной точкой отборочных этапов.
Ежедневно команда Белтелерадиокомпании отсматривает более полусотни человек, которые решили громко заявить о себе. Покорить вокальные вершины приходят слесари, менеджеры, повара, строители. Задеть струны души жюри пробуют как молодые исполнители, так и те, кому за 60. География вокального шоу охватила не только Беларусь, но и Россию. В гости на субботний кастинг заглянула команда из Москвы "Маги Вокса".
Кто-то делает только первые шаги в шоу, а для кого-то это вторая, третья и даже пятая попытка участия. Столица продолжит принимать конкурсантов до 30 июня. Перед самыми талантливыми откроется дверь в следующий этап к звездным наставникам, где они смогут побороться за место в командах. Очередной сезон "Фактор.by" прозвучит под цифрой 5.