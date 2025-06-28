Новый сезон музыкального шоу "Фактор.by " продолжает искать таланты. Отборочные этапы уже прошли в Гродно, Бресте, Пинске, Витебске, Гомеле, Мозыре и Могилеве. Марафон прослушиваний подхватила столица. Минск станет финальной точкой отборочных этапов.

Ежедневно команда Белтелерадиокомпании отсматривает более полусотни человек, которые решили громко заявить о себе. Покорить вокальные вершины приходят слесари, менеджеры, повара, строители. Задеть струны души жюри пробуют как молодые исполнители, так и те, кому за 60. География вокального шоу охватила не только Беларусь, но и Россию. В гости на субботний кастинг заглянула команда из Москвы "Маги Вокса".