Обладателем Гран-при Нацконкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала Анна Воронко

Обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который прошел в рамках XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2025", стала Анна Воронко, представительница Минской области. Победителей определили по итогам республиканского этапа конкурса, второй и третий туры которого прошли14 июня во Дворце культуры Молодечно, пишет БЕЛТА.

Первое место у Елизаветы Свиридовой (Гомельская область), второе - у Натальи Игнатовой (Минск) и Виталия Дроба (Минск). Сергей Ганак (Витебская область) и Ангелина Самолетова (Гомельская область) заняли третье место.

Награждение победителей с вручением обладателю Гран-при специального приза имени Владимира Мулявина - хрустальной гитары - состоится 14 июня в 21:00 во время концерта-закрытия фестиваля на сцене Летнего амфитеатра.

Поясняя выбор песен, Анна Воронко рассказала, что первая - о женской доле, о чем сейчас многие молчат, а вторая песня - о красоте, девичестве, таинственности девушки.

"Эмоции меня безумно переполняют. Это восхищение, радость, смятение - буря эмоций. Возможно, даже непонимание того, что происходит, что эта победа - моя. Моя заслуженная победа, - поделилась победительница с журналистами сразу же после объявления результатов конкурса. - Я буду идти дальше. Буду стремиться нести свою музыку в мир. Спасибо за то, что оценили мой талант".

Анна Воронко заметила, что конкурсанты составляли серьезнейшую конкуренцию. "Каждому спасибо за то, что никто не давал расслабляться. Но на самом деле мы были очень дружны за сценой. Не могу сказать, что я ожидала этой победы. Нет. Каждый конкурсант достоин стоять на моем месте", - отметила она.